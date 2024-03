Premierul Marcel Ciolacu: Magazinele nu vor fi închise în weekend Premierul Marcel Ciolacu a respins propunerea de inchidere a magazinelor in weekend, subliniind ca societatea nu susține aceasta masura. Micii comercianți au cerut Guvernului sa inchida marile magazine in weekend pentru a recupera un avantaj competitiv. „Vreau sa inchid un subiect care a provocat dezbatere publica, cel legat de programul magazinelor și inchiderea magazinelor la sfarșit de saptamana. Magazinele nu vor fi inchise in weekend. Din toate semnalele primite din randul societații, rezulta clar ca nu este oportun ca magazinele sa fie inchise in weekend. Din cate imi aduc aminte, au fost… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cei mai mulți dintre romani și-au facut un obicei sa mearga la cumparaturi la fiecare sfarșit de saptamana, mai ales duminica. Acest lucru s-a putea schimba, insa, intr-un viitor nu foarte indepartat deoarece, dupa cum probabil ai aflat deja, exista o propunere privind inchiderea magazinelor in weekend,…

- Parerile consumatorilor sunt imparțite privind propunerea micilor comercianți de a se inchide magazinele in weekend. Varstnicii sunt in favoarea propunerii, insa cei mai tineri sunt impotriva și spun ca nu au timp sa iși faca aprovizionarea in timpul saptamanii. In multe țari europene, precum Germania,…

- Inchiderea supermarketurilor in weekend: Ce spune ministrul Agriculturii. Cum e in alte țari Inchiderea supermarketurilor in weekend: Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, nu este de acord cu propunerea ca supermarketurile hipermarketurile sa fie inchise sambata si duminica pentru a avantaja micii proprietari…

- Magazinele inchise in week-end? Noul anunț al premierului Marcel Ciolacu pune pe jar consumatorii, dar și unii dintre retaileri. Masura nu ar viza doar marile magazine, ci și pe cele medii sau pe cele mici, de cartier. Propunerea a fost inaintata guvernului de vicepreședintele Asociației Naționale a…

- Magazinele s-ar putea inchide in weekend. Micii comercianți i-au propus premierului inchiderea magazinelor sambata și duminica, incepand cu ora 13.00. Aceștia au susținut in timpul discuțiilor de astazi, de la Palatul Victoria, ca acest lucru i-ar putea ajuta sa evite scaderea drastica a numarului de…

- Romanii sunt printre cei mai fericiti europeni. Populația din UE și-a evaluat satisfacția generala fața de viața la o medie de 7,1 puncte, pe o scara de la 0 (foarte nemulțumit) la 10 (foarte mulțumit), arata un sondaj al biroului european de statistica, Eurostat . Romania ocupa unul dintre primele…

- Romanii sunt a doua cea mai fericita nație din Uniunea Europeana, la egalitate cu Finlanda și Polonia, releva un studiu Eurostat in fruntea caruia se afla Austria. Solicitati sa-si autoevalueze, pe o scara de la 1 (foarte nemultumit) la 10 (foarte multumit), nivelul de satisfactie fata de viata in general,…

- Pe parcursul anului trecut, președinta Maia Sandu a efectuat 21 de vizite de lucru și oficiale in strainatate. Cele mai multe vizite, 3 la numar, au fost in Romania, iar cite doua vizite de lucru au fost Ucraina, Elveția și SUA. Șefa statului s-a mai deplasat in Germania, Polonia, Marea Britanie, Canada,…