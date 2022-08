Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca il felicita, sambata pe canoistul Catalin Chirila, dupa obtinerea succesul repurtat la Campionatele Europene de kaiac-canoe de la Munchen, afirmand ca sportivul roman "continua sa ne faca mandri de performantele sale"."Dupa succesul recent obtinut in Canada, Catalin Chirila a…

- Catalin Chirila s-a calificat in aceasta dimineata, direct in finala, la canoe 1000m, dupa ce a castigat prima serie cu timpul de 3:52.610, la Campionatele Europene de kaiac-canoe de la Munchen, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…