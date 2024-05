FCSB a luat titlul, performanța mai așteaptă FCSB cucerește Superliga. Dupa 9 ani de așteptare, antrenorul-manager Gigi Becali (il oferteaza Dan Șucu și pe el?!) ridica, din nou, trofeul de campion al Romaniei, dar de aceasta data sarbatoarea e mai speciala – vorbim de primul titlu recunoscut legal in palmaresul FCSB! Pentru celelalte, se mai joaca, inca, prelungiri, la instanțele de judecata. […] The post FCSB a luat titlul, performanța mai așteapta first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

