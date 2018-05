Preparatele din telina sunt remedii excelente in tratarea bolilor de piele

Telina reprezinta o leguma indicata nu numai in alimentatia zilnica, pentru intarirea sistemului imunitar, dar si in perioadele de convalescenta, in anemii sau in starile acute de surmenaj, transmite Agerpres.ro . Contine substante care ajuta la relaxarea… [citeste mai departe]