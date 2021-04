Stiri pe aceeasi tema

- Bulgaria (6,5 euro/h), Romania (8,1 euro) si Ungaria (9,9 euro) sunt tarile cu cele mai mici costuri cu forta de munca la nivelul Uniunii Europene, in conditiile in care media raportata la nivelul statelor membre a fost anul trecut de 28,5 euro pe ora, in crestere cu 3% fata de 2019, arata Eurostat.…

- Costul cu forța de munca la nivelul țarilor Uniunii Europene a variat anul trecut între 6,5 euro și 45,8 euro pe ora, relateaza Haberler, citat de Rador. Oficiul European de Statistica (Eurostat) a publicat datele referitoare la costurile orare ale forței de munca în cele 27 de state…

- In 2019, aproape jumatate (47,1%) din toți copiii cu varsta sub trei ani din UE au fost ingrijiți exclusiv de parinți, in timp ce 35,3% au fost in ingrijire formala timp de cel puțin o ora pe saptamana. Un sfert au fost ingrijiți de bunici, alte rude sau ingrijitori profesioniști pentru cel puțin o…

- Costul orar mediu al fortei de munca in intreaga economie (excluzand agricultura si administratia publica) in 2020 este estimat la 28,5 euro in cele 27 de state membre ale Uniunii Europene si la 32,3 euro in zona euro, in crestere fata de 27,7 euro in UE si, respectiv, 31,4 euro in zona euro, in 2019,…

- In 2020, costul orar mediu al fortei de munca in industrie era de 28,8 euro in UE si de 34,8 euro in zona euro, in timp ce in constructii era de 25,6 euro in UE si de 29 euro in zona euro, iar in servicii de 28,2 euro in UE si de 31,1 in zona euro.Intre 2019 si 2020, costul orar al fortei de munca in…

- Productia industriala in Uniunea Europeana si zona euro a consemnat o crestere peste asteptari in luna ianuarie, insa in Romania a stagnat comparativ cu luna decembrie si a scazut comparativ cu aceeasi luna a anului trecut, arata datele publicate, vineri, de Oficiul European de Statistica (Eurostat).…

- Liderii UE au participat la o videoconferința in care au discutat și despre pașapoartele de vaccinare pentru persoanele care s-au imunizat impotriva COVID-19. Pentru a salva sectorul turistic grav afectat de pandemia de COVID-19 anul trecut, liderii europeni au fost de acord ca este nevoie de un certificat…

- In noiembrie, productia industriala a crescut cu 2,6- in zona euro si cu 2,3- in Uniunea Europeana. Cele mai mari cresteri lunare ale productiei industriale in decembrie au fost inregistrate in Danemarca (2,4-), Portugalia (1,8-), Estonia si Luxemburg (ambele cu 1,6-) si Romania (0,9-), cel mai sever…