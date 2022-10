Romania aims to amend local implementation plan of EU’s Resilience Facility

Stiri pe aceeasi tema

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anuntat miercuri, de la Skopje, un ajutor financiar de 500 de milioane de euro pentru tarile din Balcanii de Vest, pentru ca acestea sa poata face crizei energetice, informeaza AFP, citata de Agerpres. Aceasta suma va fi destinata „regiunii intregi…

- Reconstructia Ucrainei dupa razboi va fi o „misiune pentru o generatie” care necesita o strategie la nivelul Planului Marshall, sunt de parere cancelarul german, Olaf Scholz, si presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, citati de dpa. Intr-un articol de opinie publicat online duminica de cotidianul…

- European Commission President Ursula von der Leyen said Wednesday the EU executive has “started work” on a “temporary” measure to cap gas prices across the bloc, according to Politico. “We are ready to discuss a cap on the price of gas that is used to generate electricity,” she told MEPs in Strasbourg.…

- Uniunea Europeana ar trebui sa introduca o plafonare temporara a pretului la gazele naturale, asa cum cer majoritatea statelor membre, pana cand va putea fi adoptat un nou index al preturilor, a declarat miercuri, in Parlamentul European, presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Comisia Europeana…

- Un plic care conținea un praf suspect a fost descoperit, vineri, in birourile Comisiei Europene din Bruxelles, la etajul unde lucreaza președintele Ursula von der Leyen, au anunțat serviciile de urgența, transmite AFP. Cladirea Berlaymont din Bruxelles care gazduiește Comisia Europeana a fost evacuata…

- Comisia Europeana propune ca Uniunea sa acorde Ucrainei un nou ajutor financiar, in valoare de 5 miliarde de euro, care sa ajute Kievul sa faca fața consecintelor razboiului. Anunțul a fost facut de șefa CE, Ursula von der Leyen. „Astazi, Comisia propune o asistenta macro-financiara suplimentara de…

- The European Commission will propose a price cap on Russian gas, alongside measures including a mandatory EU cut in electricity use and a cap on the revenue of non-gas power generators, the bloc’s chief said on Wednesday, according to Reuters. “We will propose a price cap on Russian gas… We must cut…

- Romania and the European Commission (EC) have jointly decided to extend the assessment period for the first disbursement under the Resilience facility (EUR 2.6 bln) from the end of July to September 16, the EC confirmed according G4media.ro. The Romanian Ministry of Investments and European Projects…