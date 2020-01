Nationala masculina de handbal a Romaniei invins, duminica, reprezentativa Italiei, cu scorul de 29-24 (13-12). Acest duel a contat pentru ultima etapa din grupa a 3-a a preliminariilor Campionatului Mondial din 2021. Tricolorii, care erau deja calificati in faza a doua a preliminariilor, au intrat la pauza cu un avantaj de un gol, 13-12. Prima repriza a fost controlata de trupa lui Fortuneanu, dar diferența pe tabela a fost una minima dupa primele 30 de minute. In partea a doua, Romania s-a descatușat, a condus și la șapte goluri, iar in cele din urma s-a impus cu 29-24. In celalalt meci al grupei,…