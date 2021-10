România a transferat deja 20 de pacienți Covid în Ungaria. Și medici români au fost trimiși să ajute Alți trei pacienți bolnavi de Covid-19, aflați in stare grava, au fost transferați sambata, 16 octombrie, catre Ungaria. Cei trei bolnavi au beneficiat de transportul elicoperului SMURD , care i-a dus la Debrecen. Zborul a fost facut in baza acordului dintre cele doua țari. Ungaria va prelua 50 de pacienți romani, afectați de coronavirus, pentru a degreva spitalele romanești și așa suprainarcate. Deja au ajuns in țara vecina 20 dintre cei 50 de bolnavi. Ei au fost preluați de doua centre medicale universitare, Debrecen și Szeghed. Unul dintre cei trei pacienți se afla in stare grava. Dar din fericire,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- A inceput transferul in Ungaria a unor pacienti bolnavi de COVID-19 Foto: Arhiva/ Gabriel Sava. A început joi, 14 octombrie, transferul din spitale din România în Ungaria a primilor 10 pacienți bolnavi de COVID-19 în stare critica. Ei sunt transferați…

- Spitalele din București sunt sufocate de pacienți COVID-19. Medicii spun ca lucreaza ca pe front, iar bolnavii, daca le permite starea, stau pe scaune cu buteliile de oxigen langa ei. Oamenii iși impart maștile de oxigen și ajung rand pe rand la concluzia ca ar fi trebuit sa se vaccineze. Unitatea de…

- Șeful DSU, Raed Arafat, susține ca oamenii ar putea avea șansa sa previna raspandirea virusului Sars-Cov-2 prin intermediul unui tratament, care este acum in faza de testare. Soluția nu este atat de simpla și o sa mai dureze cateva luni pana la decizia finala a specialiștilor. Pana atunci Arafat le…

- Șeful DSU,Raed Arafat, a afirmat luni seara, 4 octombrie, ca nu recomanda impunerea carantinei, pentru ca ar avea ”un impact major”. Municipiul Bucuresti a trecut de rata de infectare de 9,6 la mie. ”Nu s-a pus problema Capitalei sa intre in carantina. Se iau masuri, dar se evita carantinarea unei Capitale,…

- „Nu s-a pus problema Capitalei sa intre in carantina. Se iau masuri, dar se evita carantinarea unei Capitale care ar avea un impact major. La acest moment acest lucru nu s-a discutat”, a declarat, luni seara, Raed Arafat. ”Se evita carantinarea Capitalei, dar speram ca oamenii sa respecte masurile…

- Clienții mall-urilor vor avea acces in zona de food-court doar in baza certificatului Covid, a anunțat Raed Arafat. Secretarul de stat Raed Arafat a precizat ca intrarile in zonele de food-court din mall-uri vor fi delimitate, astfel incat sa poata intra doar cei care prezinta un ceritificat Covid.…

- Saisprezece copii si adolescenti sunt infectati cu virusul SARS-CoV-2, in judetul Vrancea. In acest moment, trei dintre acestia au nevoie de asistența specializata, in spital, anunța Directia de Sanatate Publica (DSP) Vrancea. La nivel național, joi, 16 septembrie, s-au inregistrat 4.441 de cazuri noi…

- Secretarul de stat in cadrul Ministerului de Interne, Raed Arafat, vorbeste, luni seara, despre „un fenomen” – persoane care prezinta la granita certificate false de vaccinare sau trecere prin boala. Arafat a precizat ca pe numele multor persoane a fost intocmit dosar penal pentru fals si uz de fals.