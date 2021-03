Romania a depasit azi 800.000 de persoane infectate cu coronavirus, de la primul caz confirmat. Cele mai multe s-au vindecat, dar 20.350 au decedat. Ieri, autoritatile au anuntat 2.830 de cazuri noi, iar epidemia de COVID-19 a revenit in mod evident pe o curba ascendenta. Saptamana trecuta, numarul cazurilor noi a fost cu peste 4.500 mai mare decat in intervalul anterior. In majoritatea zilelor au fost peste 3.000 de oameni nou diagnosticați, ba chiar aproape 4.000 de miercuri pana joi. Multe din datele incluse in bilanțul de ieri sunt la nivelul de acum aproximativ o luna. Numarul persoanelor…