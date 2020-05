Conform unui proiect de lege depus la Senat, oameni nu vor mai avea voie sa transmita pe Facebook abuzurile polițiștilor, iar in cazul unei contestații inregistrarile audio nu vor fi luate in considerare. Conform proiectului de lege contestația se face ”doar prin administrarea probei cu martori sau inscrisuri”. Proiectul de lege poate fi citit pe site-ul Senatului și a fost analizat de avocatul Florin Amariei pe site-ul e-Juridic.manager.ro . Iata analiza specialistului. ”Prezumția de legalitate urmeaza a fi introdusa in Statutul polițistului, prevedere care garanteaza din start ca ofițerul…