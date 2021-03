Stiri pe aceeasi tema

- Naționala Romaniei a pierdut in aceasta seara, scor 2-3, la Erevan, in fața Armeniei, intr-un meci din etapa a 3-a din Grupa J a preliminariilor Cupei Mondiale din 2022, gazduite de Qatar. Acest eșec pune in pericol obiectivul tricolorilor și a adus o pata importanta in CV-ului lui Mirel Radoi. Selecționerul…

- ​Secretarul general al LPF, Justin Stefan, a scris, miercuri seara, pe Facebook, ca la FRF e nevoie de schimbari majore, apreciind ca este o umilinta mult prea mare ca România sa fie învinsa de Armenia, informeza News.ro."Reactie la cald, dar rationala. De mâine trebuie…

- Naționala de seniori a Romaniei va juca, miercuri seara, de la ora 19.00, la Erevan, contra Armeniei, intr-un meci din grupa J de calificare pentru Cupa Mondiala de fotbal de anul viitor, din Qatar. Selecționata tricolora, care in primele partide a invins Macedonia de Nord cu 3-2 și a pierdut in fața…

- Peste 4.000 de suporteri armeni vor fi prezenti, miercuri, pe stadion, la meciul pe care echipa nationala a Romaniei il disputa cu Armenia, la Erevan, in preliminariile Cupei Mondiale din 2022, informeaza FRF. „Vor fi 4.300 de fani armeni maine la meciul Romaniei, 30% din capacitatea stadionului! In…

- Atacantul nationalei Romaniei, George Puscas, a fost luat la intrebari, pe site-ul FRF , de fostii mari fotbalisti ai tarii. A avut parte de intrebari incomode, dar s-a descurcat bine. VEZI VIDEO! Fotbalistul legitimat la Reading se afla in cantonamentul nationalei si se pregateste pentru cele trei…

- Aflat in cantonamentul echipei nationale a Romaniei, decarul Universitatii Craiova, Alexandru Cicaldau, a acordat un scurt interviu pentru site-ul oficial al FRF . Mijlocasul Stiintei a raspuns unui set de 10 intrebari adresate de catre suporterii nationalei. Vezi video! Echipa nationala a Romaniei…

- REȘIȚA – Fotbalistul reșițean Ovidiu Popescu, care evolueaza in acest moment la FCSB, a fost convocat de selecționerul Mirel Radoi la naționala Romaniei! „Este o onoare sa fiu convocat la echipa naționala. Este o mandrie pentru mine sa imbrac tricoul Romaniei. De asemenea, este o distanța destul de…

- Portarul echipei UTA, Florin Iacob a fost anunțat, azi, pe lista adiționala a lui Mirel Radoi, pentru meciurile naționalei Romaniei din preliminariile Campionatului Mondial, contra selecționatelor similare ale Macedoniei de Nord, Germaniei și Armeniei.