Românca de pe OnlyFans ce face 40.000 de dolari pe lună! Cea mai populara romanca de pe OnlyFans, ce a devenit una din marile platforme de conținut erotic din intreaga lume, este o sexoasa romanca ce-și spune Maria Georgiana. Aproape zilnic ieșeanca de 23 de ani posteaza clipuri și instantanee, mai mult ori mai puțin explicite, iar urmaritorii sai, in marea lor majoritate veniți de pe Instagram (unde are 145.000 de urmaritori) ori TikTok (unde o admira mai mult de jumatate de milion de urmaritori, și asta doar pe contul principal) ii aduc venituri admirabile. In medie, pe luna, conținutul sau premium de pe OnlyFans, personalizat, ii aduce venituri de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- A crescut cu bunicii, si-a dorit inca de cand era mica sa fie actrita, dar s-a lovit intotdeauna de problemele finaciare din familie. Acum, castiga chiar si cate 40.000 de dolari pe luna, urcand continut pe OnlyFans.

