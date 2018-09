Stiri pe aceeasi tema

- O romanca de 24 de ani a murit, vineri, intr-un accident rutier deosebit de grav produs in Spania, intre localitațile Altafulla și Tarragona. Accidentul s-a produs dupa ce mașina in care se afla tanara din Romania a fost lovita de un tir, scrie Observator.tv. Madalina Maria, o tanara din Romania, care…

- Doi barbati, tata si fiu, au murit miercuri seara in accidentul rutier produs pe DN 1, la Sinaia, in care au fost implicate doua autoturisme si o duba, a anuntat ISU Prahova, scrie Agerpres. Potrivit informatiilor furnizate de adjunctul sefului Centrului Operational ISU Prahova, maiorul Florin…

- Un pieton a fost accidentat usor de o masina implicata intr-un accident rutier, care a fost proiectata pe trotuar. Accidentul a avut loc pe strada Aleea Sinaia din Targoviste, la intersectie cu Aleea Manastirii.

- Joi, 16 august, in jurul orei 14:16, un barbat, de 28 de ani, a condus un autoturism pe strada Razvan Voda, iar la intersectie cu strada Locotenent Gheorghe Buricescu, pe fondul nerespectarii semnificatiei indicatorului ,,Stop , a intrat in coliziune cu autoturismul taxi, condus de o femeie, in varsta…

- O familie, formata din doi adulți și un copil, a fost ranita, dupa ce mașina in care se afla a ieșit in afara șoselei, la Ilișești. Accidentul a avut loc astazi, in jurul orei 02.30. Potrivit ISU Bucovina, cele trei persoane au suferit rani ușoare și au fost transportate la Unitatea de Primire Urgențe…

- Accidentul rutier s-a produs duminica noapte, in sensul giratoriu de la Metro, de pe DN1, de la ieșire din Ploiești. Doua autoturisme au intrat in coliziune, iar doua persoane au fost ranite. La fața locului s-au deplasat echipaje ale Poliției, ale Serviciului de Ambulanța și ale ISU Prahova. Potrivit…

- Cinci persoane au ajuns, duminica, la spital, in urma unui accident rutier produs pe DN 68, pe raza localitatii Vama Marga, informeaza Agerpres.ro Accidentul s a produs din cauza unui conducator auto, care nu a pastrat o distanta suficienta fata de cel dinaintea sa, iar, pentru a evita o ciocnire fata…

- Ambasada Romaniei la Viena are in atentie accidentul rutier produs in apropierea orasului Sankt Polten, in care a fost implicat un autoturism inmatriculat in Romania.Misiunea diplomatica a intreprins, in regim de urgenta, demersuri pe langa autoritatile locale, in vederea obtinerii unor informatii suplimentare…