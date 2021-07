Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar in varsta de 21 de ani care era stabilit in Spania impreuna cu iubita sa a fost arestat de catre oamenii legii. Oamenii legii il cautau pe individ de ceva vreme, caci acesta a reușit sa jefuiasca opt restaurante in doar trei saptamani in Alicante.

- Politia italiana a anuntat sambata ca a arestat un roman cautat de Marea Britanie intr-un caz de trafic de migranti care a dus la moartea a 38 de vietnamezi in remorca unui camion, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Stefan Damian Dragos, un cetatean roman de 28 de ani, este acuzat ca a furnizat…

- Un barbat a fost arestat dupa ce a infectat 22 de persoane cu Covid-19. Un barbat din Mallora, Spania, care a infectat 22 de persoane cu Covid-19 și care a continuat sa mearga la serviciu și la sala de sport, a fost arestat de polițiști. Ofițerii de pe insula iberica au inceput anchetele epidemiologice…

- Sabrerul roman Iulian Teodosiu s-a calificat la Jocurile Olimpice de la Tokyo, dupa ce l-a invins, in finala turneului preolimpic de la Madrid (Spania), scor 15-11, pe ucraineanul Andrei Yagodka. „Iulian Teodosiu și-a taiat singur biletul pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo. In turneul de calificare…

