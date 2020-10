Stiri pe aceeasi tema

- Sute de protestatari impotriva restrictiilor antiepidemice si impotriva vaccinarilor s-au adunat sambata in centrul Londrei, in pofida avertismentelor politiei ca incalca regulile de distantare sociala. Printre principalii vorbitori s-a aflat excentricul teoretician al conspiratiilor David Icke, care…

- Investitorii americani sunt incurajati de valoarea redusa inregistrata in prezent de cluburi de fotbal europene. Pandemia a afectat cluburile care au pierdut venituri din drepturile de televizare. In ultimele 18 luni au avut loc mai multe operatiuni de preluare de catre investitori americani a unor…

- Procurorii DIICOT au anunțat noi descoperiri intr-un caz de furt celebru in Marea Britanie. „La data de 16.09.2020, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Structura Centrala impreuna cu ofițeri de poliție judiciara din cadrul IGPR – Direcția de…

- Turismul este probabil cel mai puternic afectat sector de pandemia de coronavirus. De frica coronavirusului, anul acesta majoritatea romanilor au ales sa-și petreaca concediul in țara. Platforma financiara Revolut arata ca numarul romanilor care au ales sa calatoreasca in strainatate in aceasta vara…

- Pandemia de coronavirus inregistreaza o creștere a numarului de cazuri in mai multe state din toata lumea. Intalnirile intre prieteni sau familii vor fi interzise in al doilea oras ca marime din Marea Britanie, tocmai din acest motiv. Vineri, in Marea Britanie au fost raportate 3 539 de cazuri de infectari…

- Curtea de Apel București l-a condamnat la 2 ani si 8 luni inchisoare cu suspendare pe Marius Carașol. fostul șef al Transelectrica, pentru faptul ca si-a falsificat diploma de inginer astfel incat sa ocupe functia de conducere in cadrul companiei. Marius Carașol este acuzat de inșelaciune și uz de fals.…

- Robert Pattinson, actorul care il intruchipeaza pe Batman in filmul ce va fi lansat anul viitor a fost diagnosticat cu COVID-19, conform Vanity Fair. Filmarile ce au loc in Marea Britanie au fost intrerupte. Inițial, studiourile Warner Bros. au anunțat ca un membru al echipei de filmare s-a infectat…

- De la debutul pandemiei de coronavirus s-au imbolnavit peste 24.000.0000 de oameni din toata lumea, dintre care 16,885,119 de persoane s-au vindecat și 829,899 de pacienți infectați au decedat. In continuare, cele mai afectate țari din lume de pandemie sunt SUA, cu peste șase milioane de cazuri de infectare…