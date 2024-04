Stiri pe aceeasi tema

- Arestare importanta in Rusia, acolo unde anchetatorii federali au deschis un dosar major de corupție! Procurorii l-au reținut pe ministrul adjunct al Apararii din Rusia, Timur Ivanov, mana dreapta a lui Serghei Șoigu. Așadar, Vladimir Putin a ordonat arestarea omului de incredere a lui Serghei Șoigu,…

- Presedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a dus miercuri intr-o vizita neanuntata oficial la Comrat, in conditiile in care guvernatoarea prorusa a regiunii autonome gagauze, Evghenia Gutul, se afla la Moscova si a amenintat recent ca va declara separarea Gagauzei de Chisinau, daca Republica Moldova…

- Procuratura Anticorupție (PA), in raspunsul la solicitarea Noi.md, a venit cu detalii privind audierea bașcanului Gagauziei, Evghenia Guțul, in data de 02 aprilie curent. Astfel, potrivit PA, "in data de 02.04.2024, Evghenia Guțul a fost pusa sub invinuire finala in cauza penala numita generic - Finanțarea…

- Institutul pentru Studiul Razboiului (ISW) susține ca Rusia incearca sa foloseasca actorii pro-ruși din Republica Moldova pentru a destabiliza țara. Intre timp, potrivit presei ruse, Evghenia Guțul, bașcana Gagauziei, este la Moscova, intr-o vizita de lucru.

- Bascana prorusa din Gagauzia joaca tare! Evghenia Gutul a avertizat Chisinaul ca regiunea isi va declara independenta daca Republica Moldova va alege sa se uneasca cu Romania. Femeia nici nu vrea sa auda de unirea cu Romania. Evghenia Gutul, „trezita” de Marcel Ciolacu Ea a reactionat la un mesaj al…

- In țara noastra, accesul la servicii medicale pentru ucraineni este similar celui de care beneficiaza cetațenii romani, a anunțat ministrul Sanatații Rafila. De asemenea, in țara noastra, ucraineni au acces inclusiv la programele de sanatate. „… accesul la servicii medicale pentru ucraineni in Romania…

- Forțele de ordine au impanzit Aeroportul Internațional Chișinau in dupa-amiaza zilei de astazi 8 martie, unde, s-au adunat mai muți susținatori sa o intampine pe bașcana Gagauziei, Evghenia Guțul, care revine din Rusia.

- Medicul Florian Robe, de la Maternitatea Polizu , acuzat ca a aruncat intr-un sac un bebeluș nascut viu, a fost trimis in judecata. Acuzațiile sunt de tentativa de omor cu cruzime și fals intelectual. Procurorii susțin ca acțiunile medicului au reprezentat o tentativa brutala și cruda de a pune in pericol…