- Bascana prorusa a regiunii autonome Gagauzia din Republica Moldova, Evghenia Gutul, a avertizat vineri Chisinaul ca regiunea isi va declara independenta daca Republica Moldova va alege sa se uneasca cu Romania, informeaza EFE. „‘Daca actualele autoritati moldovenesti opteaza pentru unificare (cu Romania),…

- Bașcanul Gagauziei Evghenia Guțul – susținuta de oligarhul fugar Ilan Șor – s-a intalnit cu președintele rus Vladimir Putin pe 6 martie, in marja Festivalului Mondial de Tineret din Soci, relateaza newsmaker.md . Ea i s-a plans lui Putin de autoritațile de la Chișinau, pe care le-a acuzat ca „se razbuna”…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, ca Romania va fi alaturi de Republica Moldova si Ucraina in procesul de negociere pentru aderarea la Uniunea Europeana si a subliniat ca este crucial ca cele doua tari sa primeasca in continuare sprijin financiar si expertiza pentru consolidarea institutionala…

- In octombrie anul trecut, la Chisinau a fost promulgata o lege de modificare a Codului fiscal, care prevede ca Gagauzia trebuie sa ramburseze impozitele catre intreprinzatori, inclusiv taxa pe valoarea adaugata (TVA), din bugetul local, in loc de bugetul national, asa cum se proceda pana atunci. In…

- Republica Moldova este expusa la actiunile hibride ale Moscovei, de aceea Romania va continua sprijinul sau in domeniile in care Chisinaul are cea mai mare nevoie, a afirmat, luni, ministrul Apararii, Angel Tilvar.