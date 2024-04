Stiri pe aceeasi tema

- Poliția Romana a anunțat vineri, 19 aprilie, printr-un comunicat de presa ca un tablou furat, a carui valoare este apreciata la 2 milioane de euro, a fost gasit in Romania. Tabloul a fost sustras in anul 2020 dintr-o galerie din Oxford, Marea Britanie.

- Un tablou estimat la 2 milioane de euro, furat dintr-o galerie din Oxford, in 2020, a fost descoperit in Romania și a fost predat autoritaților din Marea Britanie, a anunțat vineri Poliția Romana.

- Un tablou estimat la 2 milioane de euro, furat dintr-o galerie din Oxford, in 2020, a fost descoperit in Romania și a fost predat autoritaților din Marea Britanie, a anunțat vineri Poliția Romana.

- Incident grav pe aeroportul Heathrow din Londra, unul dintre cele mai frecventate din Marea Britanie, unde doua avioane s-au ciocnit la sol, suferind avarii la nivelul aripilor. Partea buna este ca in urma incidentului nu s-au inregistrat victime sau intarzieri ale zborurilor, dupa cum au declarat reprezentanții…

- Un autoturism care figura urmarit internațional, ca fiind sustras din Marea Britanie, a fost depistat de polițiștii maramureșeni pe raza municipiului Baia Mare și indisponibilizat. Ieri, 27 martie, in urma activitaților specifice desfașurate de polițiștii orașului Tauții Magherauș și cei din cadrul…

- Miliardarul Ion Țiriac a oferit detalii despre investiția impresionanta pe care o face in orașul Otopeni. Omul de afaceri spune ca se va ține de cuvant și va construi o sala polivalenta langa București. Investiția se ridica la aproximativ 100 de milioane de euro și ar putea fi gata in doi ani, potrivit…

- Transportul aerian de pasageri a inregistrat o creștere fulminanta in 2023, conform datelor recente publicate de Institutul Național de Statistica. Astfel, numarul pasagerilor a cunoscut un plus de 17% fața de 2022, ajungand la aproape 24,536 milioane, fața de 20,972 milioane in anul anterior. Aeroporturi…

- Pal Enger, fost fotbalist, a intrat in istorie prin furtul 'Strigatului' de Edvard Munch, devenind cel mai notoriu hoț de arta din Norvegia. The post FURTUL SECOLULUI Un fotbalist a furat celebrul tablou ‘Strigatul’ de Edvard Munch, evaluat la 140 de milioane de euro. first appeared on Informatia Zilei…