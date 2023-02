Stiri pe aceeasi tema

Rusia l-a invitat pe muzicianul englez Roger Waters, unul dintre fondatorii trupei Pink Floyd, sa vorbeasca miercuri in Consiliul de Securitate al ONU in cadrul unei reuniuni pe care autoritatile de la Moscova au solicitat-o in vederea unei discutii despre livrarile de arme catre Ucraina, informeaza…

Fortele de ocupatie ruse pregatesc la ora actuala o noua ofensiva majora impotriva Ucrainei, a avertizat miercuri seara secretarul Consiliului pentru Securitate Nationala si Aparare (SNBO) de la Kiev, Oleksii Danilov, adaugand ca actiunile trupelor ruse sunt de asteptat intr-o luna-doua, potrivit…

Intr-o postare pe canalul sau de Telegram, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, a comentat declarația facuta de șeful diplomației UE, Josep Borrell, care a atras atenția asupra victoriilor inregistrate de Rusia impotriva lui Adolf Hitler și Napoleon.

Marți, in fața Consiliului de Securitate, Ilze Brands Kehris, asistentul secretarului general adjunct al ONU pentru drepturile omului, și-a exprimat ingrijorarea cu privire la restricțiile privind libertatea religioasa in Ucraina, inclusiv pe teritoriul aflat sub controlul Rusiei.

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a emis un decret prin care aproba o decizie a Consiliului de Securitate și Aparare Naționala de la Kiev de a interzice desfasurarea pe teritoriul Ucrainei a activitaților organizațiilor religioase afiliate centrelor de influența din Rusia.

Rusia a lansat multe atacuri la distanța impotriva forțelor armate ucrainene. Folosind rachetele cu raza lunga de acțiune, armata ruseasca și-a consolidat prezența la sol și a lovit puternic in infrastructura energetica a Ucrainei. Lecția pare invațata și de britanici, care iși modernizeaza marina…

Rusia se opune categoric rezoluției Adunarii Generale a ONU privind despagubirile Moscovei pentru Ucraina, a declarat secretarul de presa al președintelui Federației Ruse, Dmitri Peskov.

Adunarea Generala a ONU a adoptat luni o rezolutie neobligatorie in favoarea crearii unui mecanism de despagubire pentru distrugerile, de natura umana si materiala, cauzate de invazia Rusiei in Ucraina, informeaza AFP și Agerpres.