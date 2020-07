Rock de Jimbolia: proiectul The Hidden Jester a lansat videoclipul piesei Bad Feelings

Rock de Jimbolia: proiectul The Hidden Jester a lansat videoclipul…

Proiectul muzical The Hidden Jester , a lansat un vidoclip nou la melodia piesa „Bad feelings", o piesa care incearca sa descrie prin versuri și muzica starile de nebunie prin care trec uneori artiștii. Proiectul muzical The Hidden Jester a luat naștere la Jimbolia la mijlocul anului 2018 la inițiativa lui Cristian Tuca, cunoscut melomanilor