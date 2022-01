Stiri pe aceeasi tema

- ROCA Industry, holdingul care reuneste companiile din domeniul materialelor de constructii aflate in portofoliul ROCA Investments, a semnat contractul de achizitie a unui pachet de 70% din actiunile companiei Eco Euro Doors (EED).

- Sarcom, unul dintre cei mai importanți jucatori din industria de productie de vopsele si lacuri autohtona, anunța numirea doamnei Laurența Crudu in poziția de CEO. Cine este noul CEO al Sarcom In ultimii șase ani, Laurența a condus business-ul BICO Industries , cel mai mare producator autohton de plasa…

- ”Sarcom, unul dintre cei mai importanti jucatori din industria de productie de vopsele si lacuri autohtona, anunta numirea doamnei Laurenta Crudu in pozitia de CEO. In ultimii sase ani, Laurenta a condus business-ul BICO Industries, cel mai mare producator autohton de plasa din fibra de sticla si unul…

- Consiliul Concurentei analizeaza tranzactia prin care Feintool Holding GmbH din Suedia intenționeaza sa preia compania Kienle + Spiess GmbH din Germania. Feintool Holding GmbH Suedia, activeaza in domeniul ambutisarii fine și este un furnizor de componente din oțel ambutisat fin și de produse conductoare…

- ROCA Investments anunța majorarea participației sale in RDF și totodata preluarea pachetului majoritar de acțiuni RDF. Dezvoltarea companiei va continua sub aceeași formula a controlului in comun și parteneriatului dintre fondatorul și CEO-ul companiei, Florin Deznan și ROCA Investments. De asemenea,…

- Consiliul Concurentei a autorizat tranzactia prin care platforma de investitii si management Roca Investments preia Sarcom, unul dintre cei mai mari producatori de vopsele si lacuri din Romania si producator al brandurilor de vopseluri Sticky si Coral, conform news.ro. "Consiliul Concurentei…

- Holdingul de materiale de construcții ROCA Industry anunța inchiderea cu succes și anticipat a plasamentului privat pentru acțiuni, in urma caruia a fost atrasa suma de 50 milioane lei. Acțiunile urmeaza sa fie listate pe piața AeRO a Bursei de Valori București la inceputul anului 2022. Plasamentul…

- “Consiliul Concurentei a autorizat tranzactia prin care Wintertub preia compania Palplast SA. Wintertub SRL este o societate vehicul detinuta de catre Winter Com SRL si Marius Ciprian Smarandachescu”, a informat autoritatea de concurenta. Decizia va fi publicata pe site-ul autoritatii nationale de concurenta,…