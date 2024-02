Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul digitalizarii, Bogdan Ivan, a declarat duminica, 25 februarie, la Digi24, ca robotul ION va putea sa vina cu raspunsuri legate de asistenta pentru reinnoirea documentelor, precum reinnoirea buletinului, la un an de zile dupa ce a fost prezentat in ședința de guvern, iar apoi uitat.„Robotul…

- Ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, Bogdan Ivan, a declarat, vineri, ca legea ”Deepfake” va intra in vigoare pana in luna aprilie, mentionand ca actul normativ va prevede inclusiv pedepse cu inchisoarea pana la 2 ani pentru cei care creeaza astfel de continut de inteligenta artificiala…

- Ministrul Cercetarii, Inovarii și Digitalizarii, Bogdan Ivan, a dezvaluit vineri, in cadrul emisiunii „LIVE cu Rotaru și Kiss” de la Digi24, ca in prezent se discuta in Parlament despre o lege menita sa combata materialele denumite “deep-fake”, generate cu ajutorul Inteligenței Artificiale. Potrivit…

- Ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, Bogdan Ivan, a anuntat, miercuri, ca in atacul cibernetic de la Camera Deputatilor s-au furat 316 documente, inclusiv copii ale actelor de identitate ale parlamentarilor. De asemenea, ministrul anunta un atac cibernetic masiv asupra site-ului DNSC.

- Ministerul Cercetarii, Inovarii și Digitalizarii aduce vești excelente pentru tinerii talentați din Romania! Ministrul Cercetarii, Bogdan Ivan, a facut un anunț deosebit de important, dezvaluind ca statul acorda 13.500 de euro fiecarui dintre cei 100 de tineri romani aleși pentru a primi sprijin financiar…

- Burse de cercetare pentru talentele Romaniei: Ce suma se poate accesa, cum și unde se poate aplica Burse de cercetare pentru talentele Romaniei: Ce suma se poate accesa, cum și unde se poate aplica Ministrul Cercetarii, Inovarii și Digitalizarii, Bogdan Ivan, a facut astazi, 08.01.2024, un anunț pe…

- Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii a alocat 7.000.000 lei, fonduri din Planul National de Cercetare Dezvoltare si Inovare (PNCDI IV), pentru stimularea performantelor doctoranzilor si post-doctoranzilor romani in activitatea de cercetare, anunta instiuttia. ”Am deblocat Bursele Stefan…

- Ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, Bogdan Ivan, a declarat ca visul sau este ca Romania sa fie liderul regiunii noastre si una din top 10 tari la nivel mondial in cateva domenii cheie, prin tehnologiile viitorului, relateaza Agerpres. Bogdan Ivan a participat, vineri, la Bistrita, la…