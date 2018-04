Roboții vor înlocui oamenii? Răspunsul incredibil al robotului Sophia - VIDEO Inca de la prima sa apariție publica din 2015, Sophia, un robot social umanoid, a avut un impact devastator in intreaga lume. Cea mai recenta vizita a Sophiei a fost facuta in Orientul Mijlociu, acolo unde a acordat un interviu, marți seara, pentru televiziunea DMC, unde a abordat mai multe problem. Intrebata daca roboții vor inlocui oamenii, Sophia a raspuns: ”Nu este nimic care sa inlocuiasca o viața umana. Cea mai buna abordare este sa lucram impreuna. Nu urmari iRobot de prea multe ori. S-ar putea sa devii prea cinic cu privire la marile posibilitați pe care le avem pentru… Citeste articolul mai departe pe antena3.ro…

Sursa articol si foto: antena3.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La analize mai amanuntite, femeie a avut un soc cand a vazut ce se statuse in corpul ei atatia ani, scrie ciao.ro. In maduva spinarii are o parte din acul care fusese folosit pentru a i se administra injectie epidurala. Citeste si Fratele geaman al lui Aimee Iacobescu a presimtit moartea artistei,…

- Corpul K al Universitații Valahia a gazduit, vineri, dupa-amiaza intalnirea dintre presedintele Comisiei Economice din Senat, senatorul PNL Florin Citu, senatorul PNL Raducu Filipescu , Gelu Rusescu, președintele Camerei de Comert si Industrie (CCI) Dambovita și oamenii de afaceri din Dambovița. …

- "Sper sa pastram drumul cel drept", a spus, sambata seara, Ecaterina Andronescu, prezenta in platoul Realitatea TV. Referindu-se la Liviu Dragnea, a spus ca "nu cred ca avea nevoie de aceasta confirmare. Așa cum vad eu ce se intampla in Comitetul Executiv sau in organizațiile din țara, nu cred ca…

- Diferenta de varsta dintre doi soti le-a ridicat suspiciuni vecinilor, care au sustinut ca barbatul, mai mare cu 29 de ani decat sotia sa, ar fi pedofil. Cei doi spun ca totul a inceput in momentul in care s-au mutat impreuna, pe atunci femeia avea 18 ani, iar el 47. Pentru a scapa…

- Oamenii de stiinta au scos la iveala un detaliu incredibil despre viata lui Iisus Hristos, fapt ce a dus la nasterea unei adevarate controverse. Acum, tot mai multi se intreaba daca acesta a existat cu adevarat. A

- O femeie din Marea Britanie a fost arestata fiindca a ajutat un barbat sa violeze o copila de 13 ani de doua ori. Oamenii legii au cercetat cazul și au descoperit tot felul de mesaje in telefonul suspectei, din care reieșea foarte clar faptul ca este vinovata. Polițiștii au mai descoperit…

- Cazul unei copile de 11 ani din Spania, care a nascut, a șocat pe toata lumea. Mai grav este ca tatal copilului are 14 ani și este fratele ei. Fetița a ajuns la spital cu dureri foarte mari de stomac, iar medicii i-au spus ca, de fapt, nu sufera de nicio afecțiune, ci este insarcinata. …

- Guvernul pregateste o ordonanta de urgenta care sa reglementeze faptul ca beneficiaza de asigurare de sanatate si contribuabilii care nu au depus Declaratia 600, in urma prorogarii termenului de depunere, a declarat vicepremierul Viorel Stefan, potrivit Agerpres. "În legătură cu faptul…