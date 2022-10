Comandant de nava condamnat pentru ultraj! Dosarul a ajuns la Curtea de Apel Constanta

Judecatorii de la Curtea de Apel Constanta au fost investiti cu solutionarea apelului declarat in dosarul penal in care un cetatean strain acuzat de comiterea infractiunii de ultraj a fost condamnat in prima instanta la inchisoare… [citeste mai departe]