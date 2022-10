Stiri pe aceeasi tema

- Karim Benzema a avut un sezon 2021/2022 impresionant la Real Madrid, culminat cu caștigarea premiului suprem, Balonul de Aur 2022. Atacantul francez a avut cifre de-a dreptul incredibile. Benzema a disputat 46 de partide in stagiunea 2021/2022, in toate competițiile, reușind 44 de goluri și 15 assist-uri.…

- Karim Benzema, discurs impresionant dupa ce a castigat Balonul de Aur 2022. Vedeta lui Real Madrid a vorbit despre momentele grele din cariera sa, dar si despre motivatia pe care a avut-o in ultimii ani. Karim Benzema este cel mai bun jucator din lume in 2022. A castigat pentru prima data in cariera…

- Balonul de Aur se va acorda astazi, intr-o gala care va avea loc la ora 21:30, in format LIVE TEXT, pe AS.ro. Karim Benzema este marele favorit pentru cucerirea trofeului. Ceremonia care va stabili cel mai bun jucator al sezonului 2021-2022 va avea loc la Paris, in care se vor decerna premii si pentru…

- Mason Greenwood, atacantul lui Manchester United, a fost din nou arestat. Englezul a fost retinut sambata, dupa ce nu a respectat unele conditii stabilite in controlul sa judiciar. Mason Greenwood va fi judecat luni, la Curtea de Magistratura din Manchester, anunta presa din Anglia. Fotbalistul se afla…

- Claudiu Keșeru (35 de ani) a dezvaluit cel mai mare regret din cariera. Atacantul cu 46 de selecții la naționala Romaniei a povestit momentele grele prin care a trecut in 2019, cand s-a aflat foarte aproape de transferul mult visat, la PAOK Salonic. Keșeru iși dorea enorm sa lucreze alaturi de Razvan…

- Anamaria Prodan pregateste transferul de milioane al lui Nicolae Stanciu. Mijlocasul roman evolueaza la Wuhan Three Towns, dar este gata sa revina in Europa. Anamaria Prodan a anuntat ca e gata sa ii gaseasca o noua echipa mijlocasului cotat la 5.5 milioane de euro. Impresara il descrie drept cel mai…

- Argentinianul Gonzalo Higuain și-a anunțat retragerea din fotbal. Atacantul iși agața ghetele in cui dupa o cariera de 17 ani și jumatate. Atacantul lui Inter Miami, Gonzalo Higuain, se va retrage din fotbal dupa sezonul 2022 din MLS. Gozanlo Higuain și-a anunțat retragerea din fotbal Pe plan internațional,…

- Clasamentul final pentru Balonul de Aur 2022 ar fi fost dezvaluit cu doua saptamani inainte de decernarea mult ravnitului trofeu. Dupa cum era de asteptat, Karim Benzema nu a avut rival. Lista aparuta in mediul online cu clasamentul final s-a viralizat in scurt timp. Karim Benzema ar fi primit 521 de…