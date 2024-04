RO-ALERT: Turistă străină atacată de urs O turista a fost atacata de un urs, luni, in zona Barajului Vidraru, in urma incidentului fiind emis un mesaj RO-ALERT, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Arges. „Este vorba despre un cetatean strain, de sex feminin, in varsta de 72 de ani, care prezinta rani la membrul superior drept. Pacienta este constienta”, au transmis reprezentantii ISU Arges. Conform aceleiasi surse, victima prezenta plagi suferite prin muscatura si a fost transportata la spital. La locul incidentului a intervenit un echipaj SMURD, fiind solicitat si sprijinul jandarmilor. Potrivit unui comunicat… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

