Stiri pe aceeasi tema

- Este vorba despre campania „Detector pentru viata”, derulata de Departamentul pentru Situatii de Urgenta, Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, cu sprijinul E.ON, Delgaz Grid, prin intermediul careia vor fi montate gratuit 10.000 de detectoare de fum si de monoxid de carbon in localitați…

- Un numar de 10.000 de detectoare de fum si de monoxid de carbon vor fi instalate, gratuit, in 20 de judete, in cadrul campaniei „Detector pentru viata”, derulata de Departamentul pentru Situatii de Urgenta, Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, cu sprijinul E.ON, Delgaz Grid, a anuntat seful…

- Peste 6.600 de incendii la locuințe (in medie 18 pe zi), au avut loc anul trecut in Romania. Potrivit statisticilor Inspectoratului General pentru Situații de Urgența (IGSU), incendiile au afectat 1.125 de persoane, din care 268 și-au pierdut viața. Un incendiu descoperit și anunțat din timp are șanse…

- 10.000 de detectoare de fum si de monoxid de carbon vor fi instalate, gratuit, in 20 de judete, in cadrul campaniei Detector pentru viata, derulata de Departamentul pentru Situatii de Urgenta, Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, cu sprijinul E.ON, Delgaz Grid, a anuntat seful Departamentului…

- Ministerul de Interne și IGSU vor monta gratuit 10.000 de detectoare de fum si monoxid de carbon in casele romanilor, in perioada urmatoare. Campania “Detector pentru viata” va debuta in cateva județe, in casele persoanelor vulnerabile. Ministrul de interne Catalin Predoiu și șeful DSU Raed Arafat au…

- In ultimele 24 de ore, inspectorii de prevenire și personalul operativ din cadrul structurilor operative ale Inspectoratului pentru Situații de Urgența „Unirea” al județului Alba au continuat controalele de prevenire dar si acțiunile de recunoaștere la operatori economici unde se organizeaza Revelionul…

- Seara trecuta a fost trimis un mesaj RO alert prin care populatia din nordul judetului Tulcea, mai exact 16 comune si municipiul Tulcea, a fost avertizata despre posibilitatea caderii unor obiecte din spatiul aerian.Seara trecuta a fost trimis un mesaj RO alert prin care populatia din nordul judetului…

- Cinci persoane, printre care și doi copii, au suferit intoxicații cu monoxid de carbon provenit de la un cazan defect din locuința. Incidentul a avut loc intr-un apartament din Chișinau, iar victimele au fost transportate la spital, conștiente, pentru ingrijiri medicale, informeaza Inspectoratul General…