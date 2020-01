Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, astazi, mai multe avertizari de vreme rea valabile pentru opt județe. The post Avertizare de vreme rea. Localitatile din vestul țarii afectate de viscol, chiciura și ceata appeared first on Renasterea banateana .

- In noaptea de duminica spre luni, in mai multe cartiere din municipiul Arad a putut fi auzit un zgomot puternic și ciudat. Asemanat de locuitori cu cel scos de o escadrila de avioane in zbor sau chiar cu sunetul unei sirene de alarma The post Panica in vestul țarii ce un zgomot ciudat s-a facut auzit…

- 2019 a fost de bun augur pentru Timisoara si pentru vestul tarii din punct de vedere al proiectelor de real-estate. La sfarsitul lunii august a fost inaugurat, nu departe de centrul orasului, ansamblul Iulius Town Timisoara, cel mai mare proiect de regenerare urbana din acest an.

- Trei parlamentari sunt vizati de perchezițiile facute de procurorii DNA Timișoara la sediul PSD Arad, respectiv... The post Trei parlamentari din vestul tarii risca sa ramana fara imunitate, dupa ce au intrat in vizorul DNA appeared first on Renasterea banateana .

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, joi dimineata, mai multe atentionari nowcasting cod galben de ceata densa in sapte judete, valabile in orele urmatoare. The post Alerta de vreme severa imediata. Este cod galben in sapte judete, inclusiv in vestul țarii appeared first on Renasterea banateana…

- Accident rutier grav in vestul țarii. Un autoturism in care se aflau doua persoane a ieșit de pe carosabil, in localitatea Batuța din județul Arad, fiind solicitat elicopterul SMURD pentru a transporta victimele incarcerate. Doua persoane, un barbat și o femeie, au ramas captive intre fiarele autoturismului…

- Circulație a fost complet blocata pe un drum național din judeul Hunedoara, din pricina unui incident in trafic. O cisterna incarcata cu clei s-a rasturnat intr-o curba pe DN66, intre localitațile Hațeg și Bretea Streiului. Se estimeaza reluarea circulației in condiții normale in jurul orei 17.00. Sursa…