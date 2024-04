Ritm catastrofal la regenerabile. În 3 luni s-au instalat 19 MW Noile capacitați de producție a energiei raman doar pe hartie și la nivel declarativ. In realitate, in trei luni de urgența maxima pentru sistemul energetic deficitar, au intrat in funcțiune 39 MW, din care doar 19 MW solar, la capitolul regenerabile. La factorul de capacitate pentru fotovoltaice, asta inseamna circa 1,9 MW. Joi, Romania a […] The post Ritm catastrofal la regenerabile. In 3 luni s-au instalat 19 MW first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol: enational.ro

