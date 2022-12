Stiri pe aceeasi tema

- Pe Naomi Campbell și Rita Ora le despart 20 de ani, insa este imposibil sa iți dai seama de acest detaliu. La 52 de ani, supermodelul britanic nu iși arata deloc varsta și impresioneaza cu look-ul sau mereu fresh.

- Creierul, indiferent cum este preparat, conține cea mai mare cantitate de colesterol per numar de calorii.Pe locul al doilea și al treilea in acest clasament se afla ficatul sau pateul de ficat, respectiv alte organe - in special de porc -.Topul este completat de smantana, anumite tipuri de branza și…

- Potrivit datelor publicate de o companie de bilete pentru vacanta pentru perioada 15 septembrie -1 decembrie 2022, Italia, Marea Britanie și Spania, țari in care exista comunitați mari de romani, dar și care sunt alese frecvent de turiști, conduc in topul celor mai populare destinații din Europa in…

- Bluze de trening pentru barbați – doar pentru persoanele sportive? Te vom face sa te razgandești! In ierarhia nevoilor vestimentare, bluzele de trening pentru barbați se claseaza chiar in spatele tricourilor, lenjeriei și blugilor. De-a lungul deceniilor, au evoluat de la vestimentație sport…

- Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava anunța ca a fost inclusa, in premiera, intr-un top internațional universitar realizat de celebra revista britanica „Times Higher Education”. In ediția 2023 a Times Higher Education World University Rankings, USV se situeaza in intervalul 1001-1200, dintr-un…

- Specialiștii unei companii au realizat un set de 15 masuri de reducere a facturilor la energie electrica și gaz și de economisire a energiei, la nivel individual și instituțional. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Capitala se afla pe locul al patrulea in lume in ceea ce privește aglomerația pe drumuri, potrivit companiei britanice de asigurari auto GoShorty. Bucureștiul este depașit doar de Istanbul (Turcia), Bogota (Columbia) și Mumbai (India), in timp ce vecinii bulgari din Sofia sunt departe in top, pe locul…

- Cel mai popular program de finantare europeana a adus la Iasi investitii aproape de pragul de un miliard de lei. Programul Operational Regional (POR) a facilitat Primariei achizitia a 32 de tramvaie si 44 de autobuze electrice, reabilitarea a peste 13 km de cale de rulare, restaurarea a patru monumente…