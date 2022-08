Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul britanic de Externe, Liz Truss, care, impreuna cu fostul ministru al Finanțelor, Rishi Sunak, au ajuns in runda finala a luptei pentru fotoliul de prim-ministru al Marii Britanii, nu susține participarea directa a trupelor britanice la conflictul din Ucraina. "Nu susțin implicarea directa…

- Fostul ministru britanic al Finantelor, Rishi Sunak, conduce detasat in cursa de succesiune a fostului premier Boris Johnson, in timp ce diferenta dintre Penny Mordaunt si Liz Truss pentru locul doi in clasament s-a redus, relateaza AFP.

- Fostul ministru britanic de finanțe Rishi Sunak a obținut joi cele mai multe voturi in cel de-al doilea tur de scrutin al alegerilor interne pentru a-i succeda lui Boris Johnson in funcția de lider al Partidului Conservator și de prim-ministru, in condițiile in care unul dintre candidați a fost eliminat,…

- Premierul britanic Boris Johnson a declarat ca va pleca cu „capul sus”, la o saptamana dupa ce a fost forțat sa demisioneze dupa ce a pierdut sprijinul principalilor miniștri ai guvernului și al parlamentarilor sai. Boris Johnson a glumit pe seama cautarii unui nou loc de munca și a spus ca „posturile…

- Competiția pentru succesorul lui Boris Johnson a fost lansata oficial, in randul membrilor Partidului Conservator, din Marea Britanie, dupa anunțul demisiei acestuia de saptamana trecuta. Cursa pentru Downing Street a fost lansata oficial, cu opt candidati conservatori ce vor concura pentru a-i succeda…

- Ministrul britanic al apararii, Ben Wallace, unul dintre candidatii favoriti pentru a-i succeda premierului Boris Johnson, a anuntat sambata ca a luat decizia de a nu se prezenta in competitia pentru sefia partidului si a guvernului, potrivit Reuters si AFP. Fostul ministru de finante, Rishi Sunak,…

- Ziarele centrale din Regatul Unit prezinta miercuri o perspectiva sumbra pentru premierul Boris Johnson, confruntat cu cea mai mare criza de autoritate dupa demisiile a doi ministri, transmite Reuters. "Sfarsitul jocului", scrie The Times pe prima pagina, in urma demisiei lui Rishi Sunak de la conducerea…

- Boris Johnson a cautat o modalitate de a-l determina pe cancelar sa-și redeschida portofelul. Luni, el a gasit-o in sfarșit – cand un grup de economiști de frunte a susținut o noua defalcare de cheltuieli pentru a reduce criza costului vieții. In mod esențial, ei au argumentat impotriva parerii Trezoreriei…