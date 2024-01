Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce un Ordin publicat recent in Monitorul Oficial prevedea ca romanii pot cumpara anumite antibiotice din farmacii fara prescripție, sub forma unei doze de urgența, pentru 72 de ore de tratament, Ministerul Sanatații s-a razgandit. Acum romanii vor putea obține antibiotic fara prescripție doar…

- Dupa ce saptamana trecuta ​Ministerul Sanatatii anunta ca farmacistii pot elibera antibiotice intr-o doza de urgenta pentru trei zile, acum au revenit asupra deciziei. Perioada pentru care putem primi antibiotice a fost redusa de la 3 la 2 zile deoarece s-a considerat a fi un termen acceptabil pentru…

- Romanii pot cumpara antibiotice fara reteta, insa doar pentru un tratament de doua zile, nu de trei zile, așa cum a fost anunțat inițial. Ministerul Sanatații a revenit asupra intervalului de 72 de ore in care se putea elibera doza de urgența de antibiotic și l-a redus la 48 de ore, in contextul in…

- Romanii pot cumpara antibiotice fara reteta, insa doar pentru un tratament de trei zile, adica doza de urgenta. Ministerul Sanatații a schimbat modul in care sunt prescrise și eliberate pastilele, ca sa limiteze consumul excesiv al acestora.

- Ministerul Sanatații a declarat, marți seara, epidemie de rujeola in Romania, pentru a doua oara in 7 ani, dupa ce numarul de imbolnaviri a crescut exponențial in ultima saptamana. In prezent, sunt circa 2.000 de cazuri la nivel național, inregistrandu-se

- Romanii care prefera peștele sunt sfatuiți sa fie atenți la ce cumpara, mai ales ca in acest post sunt multe zile in care consumul acestuia este permis. Deși arata bine și este foarte ieftin, ceea ce il face peștele ideal, nu ar trebui mancat niciodata.

- Numarul persoanelor care se afla in cautarea unui loc de munca, fara a deține cetațenia austriaca, a cunoscut o creștere semnificativa in ultimii ani. In prezent, sirieniisunt fruntașii acestui clasament, iar romanii ocupa locul 5, cu un total de 10.027 de persoane inregistrate in luna august 2023,…

- 90% din infecțiile de tract respirator sunt virale și, in aparența, toata lumea crede ca sunt bacteriene și necesita tratament antibiotic. Din pacate, romanii ocupa primele locuri in Europa la consumul de antibiotice dupa ureche, rezistența la antibiotice fiind una dintre cele mai frecvente cauze de…