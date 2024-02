Proteste ale sindicaliștilor din Sănătate: Nu mai avem nicio reacție din partea Guvernului Sindicalistii reclama ca angajatii din sanatate si asistenta sociala au ajuns sa aiba un castig salarial mediu sub cel mediu pe economie si solicita, printre altele, cresterea salariilor de baza pentru toate categoriile de angajati din sistemul sanitar cu cel putin 25% pentru anul 2024. “Dupa intalnirea din 5 februarie, cu cele doua federații reprezentative, la care am participat și noi, atunci cand am anunțat ca nu suntem mulțumiți cu oferta Guvernului, a mai avut loc o intalnire la Ministerul Sanatații. Inițial a fost o intalnire cu reprezentanții noștri, apoi de o intalnire comuna și cu cealalta… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Angajații din primarii se pregatesc de greva generala. Aceștia sunt nemulțumiți de salarii. Bugetarii sunt hotarați sa faca greva Angajații din peste 800 de comune și orașe se pregatesc sa intre in greva din cauza faptului ca sunt nemulțumiți de salarii. Dan Carlan, președintele sindicatul SCOR: ”Sistematic,…

- Cel putin 300 de membri ai federatiei „Solidaritatea Naționala” din toata tara sunt asteptati sa protesteze, joi, 8 februarie, in fața Ministerul Sanatatii și mai apoi, iar intre 14.00 si 15.00, la Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, relateaza News.ro.Sindicalistii afirma ca nemultumirea membrilor…

- ”94 de cereri de finantare aprobate pentru digitalizarea unor institutii cruciale din sistemul central de sanatate publica, inclusiv pentru Ministerul Sanatatii. 100 de milioane de euro, fonduri PNRR vor fi directionate catre aceste proiecte”, a scris ministrul pe Facebook. Potrivit lui Rafila, ”transformarea…

- Federatia Solidaritatea Sanitara a anuntat luni, 5 februarie ca, la negocierile care incep la ora 15.00 la Palatul Victoria, punctul de plecare va fi cresterea cu 20% a salariilor in sistemul de sanatate. Dupa negocierile de acum doua saptamani, Guvernul acceptase oficial o creștere cu 15%.„Federatia…

- Federatia „Solidaritatea Sanitara” din Romania (FSSR) va participa la negocierile cu reprezentantii Guvernului, anuntate luni, la ora 15:00, la Palatul Victoria, si considera ca punctul minim de pornire in aceste discutii il reprezinta „o crestere per total a anvelopei salariale in domeniul sanitar…

- Federatia Solidaritatea Sanitara a transmis miercuri, 31 ianuarie, ca intenționeaza sa declanșeze greva generala peste 10 zile daca Guvernul nu ii primește la negocieri și ca joi, 1 ianuarie, va fi un protest la Ministerul Muncii.„Federația Solidaritatea Sanitara a Notificat Guvernul Romaniei cu privire…

- Prim-ministrul Marcel Ciolacu a avut ieri, o runda de consultari cu o delegație de reprezentanți ai Federației Sanitas. La intalnire au mai participat: viceprim-ministrul Marian Neacșu, consilierii de stat in Cancelaria Prim-Ministrului Carmen Orban și Minel Ivașcu, secretarul de stat in Ministerul…

- Federatia Solidaritatea Sanitara a anuntat, vineri seara, ca s-a luat decizia strangerii de semnaturi pentru declansarea conflictului colectiv de munca. O decizie similara au luat anterior sindicalistii Sanitas.”Intrunit in aceasta dupa-amiaza, Consiliul de Coordonare al Federatiei ”Solidaritatea Sanitara”…