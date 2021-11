Risc de accidente vasculare cerebrale în cazul tinerilor fumători de țigară electronică Un nou studiu, prezentat cu ocazia sesiunii anuale a American Heart Association, sugereaza ca exista un risc major de accidente vasculare cerebrale (AVC) in cazul tinerilor fumatori de țigarete electronice, comparativ cu fumatorii de țigari obișnuite. Pentru a ajunge la aceasta concluzie, autorii studiului au analizat datele provenite de la 79.825 de adulți care aveau in antecedent un AVC. Dintre aceștia 7.756, (9,72%), erau fumatori de țigara electronica, 48.625, (60,91%), fumau țigari clasice și 23.444, (39,37%), le foloseau pe ambele. Varsta medie a primului AVC a fost estimata la 48 de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

