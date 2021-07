Stiri pe aceeasi tema

- Ripensia Timișoara a anunțat cooptarea a doi noi antrenori in cadrul propriului centru de copii și juniori. Iulian Prodana este noul manager sportiv al Academiei Ripensia... The post Academia Ripensiei, tot mai puternica appeared first on Renasterea banateana .

- In acest sezon de Liga 2 au aparut cațiva jucatori tineri interesanți ce ar putea face lejer pasul spre prima liga. Trei dintre ei au facut-o deja. Gazeta a alcatuit un top 5 al celor mai promițatori tineri jucatori care au impresionat in aceasta stagiune a Ligii 2. Pe trei dintre ei ii vom vedea in…

- In Liga 1 nu vin doar jucatori straini mediocri sau submediocri. Gazeta va prezinta cinci fotbaliști care au fost esențiali in salvarea de la retrogradare a echipelor lor. Cum majoritatea echipelor din Liga 1 sunt la pamant atat din punct de vedere financiar, cat și in ceea ce privește construirea unei…

- FC Rapid Bucuresti a promovat in Liga I de fotbal dupa ce ASU Politehnica Timisoara a terminat la egalitate cu CS Mioveni, 2-2, luni seara, pe teren propriu, in etapa a 9-a a fazei play-off a ligii secunde. Foto: (c) CS Mioveni / Facebook.com Pentru ASU Poli au inscris Petre Ivanovici (15) si Alin…

- ASU Politehnica Timisoara a invins, vineri, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, echipa Dunarea Calarasi, intr-un meci din etapa a sasea a play-off-ului Ligii a 2-a, in care a marcat golul victoriei la ultima faza de joc (min. 90 + 3). The post ​Liga 2, play-off: ASU Poli Timișoara caștiga la ultima…

- ​Formatia U Craiova 1948 a învins, sâmbata, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, echipa ASU Politehnica Timisoara, într-un meci din etapa a doua a play-off-ului Ligii a 2-a.Golul a fost marcat de Baeten, în minutul 70.În minutul 60, gazdele au ratat un penalti…