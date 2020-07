Stiri pe aceeasi tema

- Ripensia a inceput miercuri stagiul centralizat de la Buzias. Desi sperau ca vor intalni doua divizionare D pe perioada acestuia, ros-galbenii nu pot sa evolueze contra Lugojului si UVT-ului, deoarece cele doua formatii nu au efectuat testele pentru depistarea noului coronavirus. Altfel, FC U Craiova…

- Astazi, echipa de handbal a CS Dacia Mioveni 2012 incheie stagiul de pregatire fizica din cantonamentul montan de la Vatra Dornei. Intrarea in efort s-a facut progresiv, iar evoluția s-a vazut de la o zi la alta. Pregatirea va continua pe plan local. Cu un lot imbunatațit substanțial, echipa de handbal…

- Azi a avut loc o intalnire a Comitetului Executiv al Federației Romane și au fost luate mai multe hotarari cu privire la sezonul in curs și sezonul viitor. Comitetul Executiv a decis ce se intampla cu sumele stranse din amenzile pe care le primesc cluburile care incalca protocol medical. Astfel, banii…

- Mircea Rednic (58 de ani), antrenorul lui Poli Iași, nu l-a inclus nici macar in lot pe goalkeeper-ul Ștefan Tarnovanu (20) pentru meciul cu Voluntari (0-1). Etapa precedenta, dupa meciul pierdut de moldoveni cu Academica Clinceni (0-1), Rednic a taxat gafa lui Tarnovanu, insa nu doar prin declarațiile…

- Echipa naționala de fotbal a Republicii Moldovei a incheiat cantonamentul la Centrul de pregatire al selecționatelor de la Vadul lui Voda. In procesul de pregatire au luat parte 16 jucatori, care s-au aflat in tara. Ei s-au antrenat pe trei terenuri de doua ori pe zi.

- Pandemia de coronavirus care a afectat intreaga lume și a suspendat competițiile sportive da peste cap planurile pe care Gigi Becali le avea la FCSB. Patronul echipei roș-albastre a anunțat ca pentru moment nu are de gand sa mai arunce cu banii și sa faca transferuri, preferand sa mizeze pe jucatorii…

- FINAL… Federatia Romana de Fotbal a decis sa incheie sezonul competitional pentru copii si juniori. In competitiile organizate de FRF, Vasluiul era reprezentat de LPS Vaslui, cu doua echipe in Campionatul National de fotbal U19 si U17 si Comstar Vaslui, in Liga Elitelor – Under 15. In urma consultarii…