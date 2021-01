Stiri pe aceeasi tema

- Avionul București – Madrid a aterizat de urgența la Timișoara, miercuri, dupa ce unei femei i s-a facut rau la bord. Testul rapid pentru COVID-19 a ieșit pozitiv. Avionul București – Madrid a aterizat de...

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 299 de cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 2.848 teste efectuate. Cazurile noi sunt din Timișoara – 133, Lugoj – 15, Buziaș – 1, Ciacova – 3, Jimbolia – 4, Recaș – 6, Sannicolau…

- Pe fondul mobilizarii scazute a electoratului și a acumularii nemulțumirii oamenilor fața de restricțiile din pandemie, o tema pe care sondajele nu au avut șansa sa o surprinda este cum va influența acest virus alegerile și structura viitorului parlament.Una dintre intrebarile neașteptate ale zilei…

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 232 de cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 1.093 teste efectuate. Cazurile noi sunt din Timișoara – 136, Lugoj – 17, Buziaș – 1, Ciacova – 1, Gataia – 2, Jimbolia – 3, Recaș…

- Ministrul Finantelor, Florin Citu, a declarat, luni, la Timisoara, ca Guvernul PNL nu va introduce noi taxe anul viitor si ca va propune in sedinta din aceasta saptamana a Executivului ca data limita pana la care companiile pot depune cereri de esalonare a datoriilor cumulate in perioada pandemiei sa…

- Pe fiecare zi ce trece, rata de infectare cu coronavirus crește la Timișoara și in alte localitați din județ. Miercuri dimineața, localitațile cu rata de infectare in ultimele 14 zile de peste 3/1.000 locuitori sunt: Timișoara – 8,30; Lugoj – 7,11; Buziaș – 3,50; Ciacova – 6,14; Gataia -5,99; Jimbolia-…

- De joi pana vineri, in municipiul Lugoj au fost confirmate inca 34 de noi cazuri de COVID-19, situație care a propulsat urbea de pe malurile Timișului in randul unitaților administrativ-teritoriale din județul Timiș unde rata de infectare a depașit 6 cazuri la mia de locuitori. Dupa cum a…

- Culmea coincidențelor, dupa mai multe zile de creșteri, rata de infectare in Timișoara a scazut. Asta dupa ce chiar ieri premierul Ludovic Orban a anunțat ca orașul nu intra in carantina, deși are o rata de infectare de aproape 8, iar legea prevede intrarea in carantina de la 6 la mie. Rata de infectare…