Rihanna va primit titlul de Doctor Honoris Causa pentru Arte al University of the West Indies din Barbados Cantareața Rihanna va primit titlul de Doctor Honoris Causa pentru Arte al University of the West Indies din Barbados, țara insulara din care este originara artista. Evenimentul va avea loc in cadrul ceremoniei de absolvire din aceasta toamna. Potrivit unui comunicat, vedeta, al carei nume adevarat este Robyn Rihanna Fenty, va primi aceasta distinctie intr-o ceremonie in care presedintele Curtii de Justitie din Caraibe, Adrian Daudley Saunders, va primi de asemenea titlul de Doctor Honoris Causa pentru Legi, relateaza El Universal . Citește și: O romanca a fost desemnata Miss Elegant Universe… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

