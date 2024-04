V. Stoica Emil Draganescu este noul prefect al județului Prahova, dupa ce Virgiliu Daniel Nanu, președintele PSD Prahova, s-a retras din funcție, deoarece va candida, in cadrul alegerilor locale din 9 iunie, la funcția de președinte al Consiliului Județean Prahova din partea social-democraților. Inainte de a deveni subprefect, Emil Draganescu a fost director al Direcției Județene de Paza Prahova, dar și șef serviciu Ordine Publica in cadrul Poliției Comunitare Ploiești (intre 2005 și 2010). Licențiat in Științe juridice, specializarea Științe juridice și administrative, a absolvit un master in…