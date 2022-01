Stiri pe aceeasi tema

- Rihanna, celebra cantareața de peste hotare, a anunțat in urma cu puțin timp ca este insarcinata și va deveni mama pentru prima data. Rihanna a facut marele anunț ca va deveni mama pentru prima oara in urma cu puțin timp. Artista in varsta de 33 ani este insarcinata și așteapta primul ei copil…

- Gabriela Cristea e cea mai fericita, caci dupa ani intregi in care s-a luptat sa ramana insarcinata și aproape iși pierduse ultima speranța, vedeta a devenit mama a doua fetițe. In anul 2017 ea a adus-o pe lume pe prima ei fiica, iar in 2019 s-a nascut și cel de-al doilea copil. Cum a aflat vedeta ca…

- Cantareata ceha Hana Horka, membra a grupului folk Asonance si opozanta a vaccinurilor anti COVID 19, a murit duminica la varsta de 57 de ani dupa ce a contractat voluntar noul coronavirus in vederea obtinerii certificatului sanitar, a anuntat familia sa, citata de AFP.Anuntul fiului ei Fiul cantaretei,…

- Anda Adam s-a retras de la „Bravo, ai stil! Celebrities” și a facut anunțul cu ochii in lacrimi in gala cu numarul 14. Artista a explicat și motivul deciziei sale, motivand ca mama sa are nevoie sa-i fie alaturi. Schimbare neașteptata in emisiunea de moda de la Kanal D. Anda Adam s-a retras „Bravo,…

- Rihanna, Beyonce și Taylor Swift au acum inca un lucru in comun. Pe langa faptul ca sunt printre cele mai premiate femei din muzica pop, Forbes le-a inclus pe toate trei pe lista sa din 2021 a celor mai puternice 100 de femei din lume, publicata marți (7 decembrie), invocand realizarile lor in muzica,…

- Recent, Adda a vorbit deschis despre planurile de viitor atat pe plan personal, cat și profesional. Celebra cantareața și-ar dori sa lanseze o carte autobiografica și alte piese muzicale care sa devina hituri. In plus, artista nu exclude varianta de a mai avea inca un frate sau o sora pentru Alex, fiul…

- Nu te poți lauda in fiecare zi cu faptul ca a facut Rihanna poza cu tine. Te oprești cu prietenii sa iei pranzul in Istanbul și vezi ca la masa de langa mananca una dintre cele mai cunoscute artiste din lume. Bine, n-o bagi in seama pentru ca nu vrei s-o deranjezi dar observi ca... View Article