Stiri pe aceeasi tema

- Teatrul Colibri Craiova a programat pentru sfarșitul acestei saptamani spectacolele „Elefanțelul curios“ și „Ursul pacalit de vulpe“. Vor interpreta actorii: Oana Stancu, Geo Dinescu, Robert Iovan, Adriana Ioncu, Daniel Mirea, Alla Cebotari, Marin Fagu, Ionica Dobrescu, Cosmin Dolea, Emanuel Popescu.…

- Teatrul Colibri Craiova iși așteapta publicul in primul week-end din luna martie cu „Prietenii Motanului Incalțat“ și „Craiasa Zapezii“. Joaca actorii Daniel Mirea, Oana Stancu, Alis Ianoș, Iulia Carstea, Emanuel Popescu, Cosmin Dolea. Sambata, 2 martie 2024, la ora 18:00 ii intalnim pe „Prietenii Motanului…

- Teatrul Colibri Craiova a pregatit un week-end de joaca și visare cu spectacolele „De-aș fi Scufița Roșie“și „Pic“. Interpreteaza actorii: Andreea Ionescu, Marin Fagu, Oana Stancu, Emanuel Popescu, Daniel Mirea, Adriana Ioncu, Robert Iovan, Ionica Dobrescu, Alla Cebotari. Sambata, ora 18:00, este despre…

- Teatrul pentru copii și tineret Colibri Craiova propune pentru acest sfarșit de saptamana spectacolele „De-a capra cu trei iezi“ și „Prințul Broasca“.Vor juca actorii: Ionica Dobrescu, Alis Ianoș, Iulia Carstea, Oana Stancu, Daniel Mirea, Emanuel Popescu, Cosmin Dolea, Adriana Ioncu. Sambata, 10 februarie,…

- Teatrul pentru copii și tineret Colibri Craiova va prezenta in week-end doua spectacole atat pentru cei mici, dar si pentru cei mari. Sambata, la ora 18.00, ne bucuram de spectacolul „Craiasa Zapezii“, adaptare dupa H.Ch. Andersen, regia Laurențiu Tudor. Joaca actorii: Alis Ianoș și Cosmin Dolea. Voice…

- Teatrul pentru copii și Tineret Colibri Craiova prezinta in week-end „Rațușca cea urata“ și „Gogoașa și Nazdravanul Petrișor“. Sambata, ora 18:00, va fi spectacolul „Rațușca cea urata“, de Hans Christian Andersen, regia Todor Valov. Pe scena vor urca actorii: Oana Stancu, Emanuel Popescu, Alla Cebotari,…

