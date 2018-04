Arabia Saudita a revendicat eliminarea sefului politic al rebelilor houthi in Yemen, ucis intr-o lovitura aeriana pe 19 aprilie in provincia Hodeida (vest), potrivit unei postari pe Twitter a ambasadorului saudit la Washington. Fortele aeriene regale saudite l-au "vizat" pe numarul doi al comandamentului houthi "sprijinit de Iran", Saleh al-Sammad, a declarat ambasadorul Khalid bin Salman, citat de AFP. Acest responsabil al rebelilor a promis recent ca va face din 2018 "anul rachetelor balistice" deasupra regatului saudit, a remarcat diplomatul. "Raspunsul a fost o lovitura directa sub conducerea…