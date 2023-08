CEO-ul Armin Papperger a declarat ca Rheinmetall a primit primele comenzi majore, ceea ce inseamna ca guvernele au inceput sa isi respecte angajamentele de a accelera achizitiile militare. ”Recent am semnat contracte cu un volum de comenzi de peste 7 miliarde de euro intr-o singura saptamana, un nou record pentru noi”, a mentionat el. Compania cu sediul la Duesseldorf a inregistrat castiguri din exploatare de 118 milioane de euro in trimestrul al doilea, incheiat in iunie, in crestere fata de 114 milioane de euro cu un an mai devreme si atingand asteptarile medii ale analistilor. Vanzarile consolidate…