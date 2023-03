Stiri pe aceeasi tema

- Rusia este pregatita sa ajute companiile chineze sa ia locul celor occidentale care au parasit Rusia ca urmare a sanctiunilor impuse acesteia pentru conflictul din Ucraina, i-a transmis presedintele rus Vladimir Putin omologului sau chinez Xi Jinping in timpul intalnirii lor desfasurate marti, 21 martie,…

- Izolat de Occident și zdruncinat militar de Kiev, președintele rus conteaza mai mult ca niciodata pe „prietenul” sau chinez. Deși liderul de la Beijing se arata atașat de aceasta relație, are grija sa nu adopte o poziție clara fața de razboiul din Ucraina Vizita oficiala de trei zile pe care președintele…

- Nu exista in prezent nicio dovada ca Beijingul furnizeaza arme Rusiei, a declarat luni un oficial al serviciilor de informatii ucrainene, citat de CNN, in conditiile in care presedintele chinez Xi Jinping se afla intr-o vizita de trei zile la Moscova, pe fondul temerilor occidentale ca va ajuta militar…

- Presedintele chinez Xi Jinping a spus luni ca este increzator ca vizita sa in Rusia va da un „nou impuls" relatiilor cu Moscova. Declarația a fost facuta dupa ce a coborat din avion, pe aeroport, in capitala rusa, relateaza AFP.

- Președintele chinez Xi Jinping se va afla in Rusia in perioada 20-22 martie pentru o vizita de stat, a anunțat vineri Kremlinul, conform The Guardian. „In timpul convorbirilor, ei vor discuta chestiuni de actualitate privind dezvoltarea in continuare a relațiilor de parteneriat cuprinzator și a cooperarii…

- Ucraina isi mobilizeaza serviciile juridice si diplomatice pentru a avansa impreuna cu partenerii sai catre crearea unui tribunal special pentru invazia rusa inspirat din cel stabilit de aliati in orasul german Nurnberg pentru judecarea responsabililor nazisti dupa al Doilea Razboi Mondial. Partea cea…

- Beijingul planuiește sa iși reorienteze politica externa și sa se distanțeze de Moscova temandu-se ca invazia dezastruoasa a Ucrainei și eventuala cadere a regimului lui Putin vor provoca declinul economic și politic al Rusiei, potrivit unui raport Financial Times care citeaza oficiali chinezi și experți…

- Președintele rus Vladimir Putin a declarat vineri (30 decembrie) ca se așteapta ca președintele chinez Xi Jinping sa efectueze o vizita de stat in Rusia in primavara anului 2023, in ceea ce ar fi o demonstrație publica de solidaritate din partea Beijingului in contextul campaniei militare eșuate a Rusiei…