Rezultatele tratamentului cu implant dentar sunt uimitoare! Afla cum poate arata noua ta dantura Iti doresti o dantura perfecta si sanatoasa, care sa-ti redea zambetul stralucitor? Tratamentul cu implant dentar poate fi raspunsul pentru tine! Daca si tu ai multe intrebari legate de acest tratament, urmatoarele informatii iti vor fi de folos. Iata ce trebuie sa stii: Ce sunt implanturile dentare? Implanturile dentare sunt dispozitive medicale utilizate pentru a inlocui radacinile dintilor lipsa si pentru a sustine coroanele dentare. Acestea sunt realizate din titan sau aliaje compatibile cu organismul, ceea ce le face extrem de sigure si durabile. Procesul tratamentului cu implant dentar •… Citeste articolul mai departe pe stiritimisoara.com…

Sursa articol: stiritimisoara.com

