Rezultate repartizare licee 2020. EDU.RO publică azi rezultatele admiterii la liceu Vineri, 10 iulie 2020, are loc repartizarea computerizata in invatamantul liceal de stat a absolventilor clasei a VIII-a, prima etapa.Repartizarea computerizata pentru admiterea la liceu 2020 se face pe baza mediei de admitere la liceu a elevilor și a opțiunilor completate pe fișele de inscriere. Pe edu.ro au fost publicate deja rezultatele repartizarii computerizate la liceele militare.Potrivit acestor rezultate, ultima medie de admitere la liceele militare din țara a fost 8,99.Cum se face repartizarea computerizataMinisterul Educației a publicat, pe site-ul admitere.edu.ro, noua ierarhie la… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

