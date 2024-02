Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii au facut bilanțul zecilor de percheziții efectuate ieri pentru destructurarea unei grupari de trafic de migranți. 21 de persoane, cetațeni romani și straini, au fost reținute pentru constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de migranți și fals privind identitatea. Gruparea a racolat…

- Patru persoane suspectate ca au furat in urma cu doua saptamani un pistol letal și 24 de cartușe din casa unui fost ofițer SRI au fost aduse la audieri de polițiști in urma unor descinderi facute joi dimineața, 18 ianuarie, in Ilfov. La percheziții, arma nu a fost gasita, transmite G4media.„La data…

- Doi dintre suspecți in cazul uciderii omului de afaceri sibian Adrian Kreiner au fost prinși, anunța Poliția Romana. Ei au fost localizați in Marea Britanie, mai precis in Scoția și Irlanda de Nord. In urma cooperarii internaționale, in baza informațiilor oferite de Poliția Romana, pe numele lor au…

- La data de 14 noiembrie 2023, in jurul orei 19:40, polițiștii Biroului de Investigatii Criminale din cadrul Poliției municipiului Timișoara au fost sesizați de catre o tanara, in varsta de 19 ani, cu privire la faptul ca in timp ce se deplasa pe strada București din Timișoara, a fost urmarita și lovita…