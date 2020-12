Stiri pe aceeasi tema

- PSD a castigat alegerile parlamentare cu 29,81% dintre voturile exprimate pentru Senat si 29,38% pentru Camera Deputatilor, urmat de PNL, care a obtinut 25,56% la Senat si 25,16% la Camera Deputatilor, a anuntat, marti, Biroul Electoral Central, dupa centralizarea proceselor verbale din 98,68% dintre…

- Rezultatele oficiale partiale de la BEC pentru alegerile parlamentare de duminica releva ca PSD se mentine pe primul loc atat la Camera deputatilor, cat si la Senat, fiind urmat de PNL si USR-Plus. PSD a castigat alegerile parlamentare cu 30,13% dintre voturile exprimate pentru Senat si 29,69% pentru…

