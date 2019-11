Stiri pe aceeasi tema

- O prima dezbatere intre candidații la președinția Romaniei va avea loc joi seara, de la ora 20.30. Europa FM a lansat, miercuri, o invitație pentru a participa la dezbaterea electorala catre cei șase candidați ce au susținerea partidelor parlamentare. Astfel, candidații Klaus Iohannis, Viorica Dancila,…

- Cifrele prezentate de diferitele case de sondaj in luna octombrie sunt aliniate: ordinea primilor trei candidati este Klaus Iohannis, Viorica Dancila, Dan Barna. Singurul care "iese din front" este sondajul realizat de IMAS. Sondajul IMAS nu numai ca nu respecta ordinea celorlalte, dar prezinta…

- SONDAJ ALEGERI PREZIDENTIALE 2019: Klaus Iohannis pare sa nu aiba probleme in a se califica in finala prezidentialelor din acest an. In schimb, un sondaj intern al USR arata ca Dan Barna a scazut de la 19,7% la 18,5% in intenția de vot in luna octombrie fața de septembrie, ocupand locul trei dupa…

- Deputatul PMP, Robert Turcescu, susține ca Theodor Paleologu, candidatul PMP la prezidențiale, nu va ajunge in turul II. Turcescu considera ca batalia se va da intre Klaus Iohannis și Viorica Dancila.Citește și: SONDAJ CURS - Klaus Iohannis defileaza, Dancila se menține. Dan Barna gafaie dupa…

- Klaus Iohannis și Viorica Dancila vor ajunge in turul doi al alegerilor prezidențiale, in opinia lui Ion Cristoiu. Intrebat, vineri, la Antena 3, de Catalina Porumbel ce se va intampla cu Dan Barna, candidatul USR-PLUS, Ion Cristoiu a facut urmatoarele precizari: „Nu va intra in turul doi.…

- "Sondajul prezinta poza momentului, minus 5 zile. O sa vedeti cat de ciudata este lupta electorala. Sondajul ne arata ca batalia pentru locul 2 este extrem de stransa", a spus Cozmin Gusa. Conform sondajului prezentat, Klaus Iohannis s-ar afla pe primul loc, urmat de Viorica Dancila, podiumul…

- Cozmin Gusa a prezentat, la emisiunea "Romania 2019", de sambata seara, un sondaj devastator in cursa pentru Cotroceni: sondajul Alsacia. Realitatea TV a intrat in posesia rezultatelor, care arata ca, in primul tur, Klaus Iohannis ar obține 29%, Viorica Dancila, 15%, iar Dan Barna ar rata la limita…

- Sondajul a fost realizat in luna august, cand au fost masurați Viorica Dancila, Calin Popescu Tariceanu, Klaus Iohannis, Dan Barna, Theodor Paleologu, Liviu Pleșoianu, Mihail Neamțu. ”Klaus Iohannis avea intre 39 și 42%. Trei candidați aveau scoruri foarte apropiate unele de altele cu diferențe…