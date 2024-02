Când vom avea alegeri prezidențiale? Dar parlamentare? Premierul Marcel Ciolacu a declarat miercuri seara ca in coalitia de guvernare s-a stabilit ca alegerile prezidentiale sa aiba loc pe 15 si 29 septembrie, iar alegerile parlamentare pe data de 8 decembrie. „In acest moment, in coalitie am stabilit foarte clar: sunt alegeri comasate locale cu europarlamentare pe data de 9 iunie, pe data de 15 septembrie si 29 septembrie – alegerile prezidentiale, turul unu si turul doi, si pe data de 8 decembrie avem alegerile generale, pentru Parlamentul Romaniei. In coalitie asa am stabilit. Urmeaza si PNL sa treaca aceste date, cred ca duminica, prin votul din… Citeste articolul mai departe pe turdanews.net…

Sursa articol: turdanews.net

